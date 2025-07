Homem faz protesto inusitado após empresa mudar portão de embarque em cima da hora em Guarulhos Passageiro bloqueia acesso ao deitar-se no chão do aeroporto Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem faz protesto inusitado após empresa mudar portão de embarque em cima da hora em Guarulhos

Um passageiro causou transtorno no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhosm ao deitar-se no chão do portão de embarque 263. O ato foi uma forma de protesto contra a alteração inesperada de seu portão de embarque pela companhia aérea.

A situação gerou insatisfação entre os demais passageiros, alguns acompanhados de crianças, que não podiam perder o voo.

A equipe de segurança do aeroporto foi chamada para lidar com o incidente. A concessionária responsável pelo aeroporto afirmou que seguiu os procedimentos necessários para manter a segurança no local.

O episódio destacou a dificuldade enfrentada por passageiros quando há mudanças de portão de embarque, especialmente em aeroportos grandes.

‌



Assista ao vídeo - Homem faz protesto inusitado após empresa mudar portão de embarque em cima da hora em Guarulhos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!