Homem finge ajudar e ataca mulheres na zona norte de São Paulo

Homem oferece ajuda e ataca mulheres na zona norte de São Paulo

Na zona norte de São Paulo, um homem está sendo investigado por atacar mulheres ao oferecer ajuda nas ruas. Ele se aproxima das vítimas com uma aparência amigável, prometendo orientação, mas as leva a locais isolados para cometer abusos. Uma das vítimas, identificada como Madalena, relatou não ter suspeitado do perigo inicialmente devido à aparência inofensiva do homem.

O ataque ocorreu em uma área perigosa da região, aumentando as preocupações sobre a segurança local. A polícia está em busca do suspeito e analisa imagens de câmeras nas redondezas para auxiliar na identificação e captura desse predador.

As autoridades encorajam a população a fornecer informações que possam ajudar na investigação, enfatizando que denúncias anônimas são bem-vindas. A vítima expressou seu desejo de que justiça seja feita para prevenir novos ataques.

Assista em vídeo - Homem oferece ajuda e ataca mulheres na zona norte de São Paulo

