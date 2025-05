Homem inventa sequestro para fraudar seguro no Rio de Janeiro Câmeras desmentem relato de Benjamin Roberto Lima dos Santos sobre roubo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h09 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h09 ) twitter

Homem simula sequestro para tentar receber dinheiro do seguro no Rio de Janeiro

Benjamin Roberto Lima dos Santos foi à delegacia no Rio de Janeiro alegando que ele e sua namorada foram sequestrados e roubados.

No entanto, imagens de câmeras de segurança mostraram que ele agiu sozinho durante as transações bancárias. Em 30 de abril, Benjamin foi filmado entrando em um prédio sem demonstrar nervosismo, realizando saques e compras com seus próprios cartões.

Ele afirmou ter sido ameaçado por homens armados para fazer transferências bancárias e compras. As investigações revelaram que as ações foram feitas por ele mesmo, incluindo a compra à vista de um celular caro. Benjamin será acusado de falsa comunicação de crime e estelionato por tentar enganar o seguro para obter ressarcimento pelos valores alegadamente roubados.

Assista em vídeo - Homem simula sequestro para tentar receber dinheiro do seguro no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!