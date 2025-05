Caso Vitória: advogados de Maicol pedem que confissão seja anulada

Os advogados de Maicol Santos, acusado de matar a jovem Vitória Regina de Sousa em Cajamar (SP), em fevereiro, contestam as acusações feitas pelo Ministério Público. Eles pedem a anulação da confissão do crime e alegam que o suspeito prestou depoimento sob coação. O documento da defesa, com 27 páginas, inclui um pedido para que Maicol não pague multa em caso de condenação. O juiz analisará esses pedidos antes de decidir se Maicol irá a júri popular.



