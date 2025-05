Homem morre após caminhão encostar em fios elétricos na Grande São Paulo Família questiona instalação da rede elétrica após tragédia na Régis Bittencourt Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem morre eletrocutado após caminhão encostar em fios na Grande São Paulo

Lucas Venâncio Ferreira, de 31 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica de 13 mil volts quando a caçamba do caminhão em que estava tocou em fios de alta tensão na rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, São Paulo. O acidente ocorreu enquanto ele tentava ajustar os freios do veículo.

Segundo a esposa de Lucas, Gabriela, que está grávida de nove meses, ele já havia lavado o caminhão e levantou a caçamba para realizar a manutenção. No momento em que a caçamba tocou na fiação elétrica, ele foi eletrocutado, permanecendo em contato com os fios por cerca de oito minutos. Gabriela soube do acidente por um telefonema e foi imediatamente ao local, onde encontrou o caminhão danificado e recebeu a confirmação da morte do marido.

A família de Lucas acredita que o acidente poderia ter sido evitado se os fios estivessem instalados na altura correta. Parentes que trabalham na área afirmam que a fiação deveria estar a pelo menos nove metros do chão, o que não foi observado no local do acidente. A Enel, responsável pela rede elétrica, declarou que os cabos estavam dentro das normas vigentes, a nove metros de altura, e lamentou a morte.

A perda de Lucas deixou a família abalada, e sua esposa espera que a empresa elétrica seja responsabilizada pela tragédia. A concessionária da rodovia e o corpo de bombeiros ainda não se pronunciaram sobre o caso.

‌



Assista em vídeo - Homem morre eletrocutado após caminhão encostar em fios na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!