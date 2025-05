Manhã de terça (27) registra três acidentes com motos em São Paulo

Na manhã desta terça-feira, três acidentes de trânsito com motos foram registrados em São Paulo . O primeiro acidente ocorreu na Marginal Pinheiros, próximo à raia da USP, envolvendo uma moto vermelha cuja vítima foi rapidamente socorrida. Na rodovia Anhanguera, outro acidente foi flagrado com uma pessoa aguardando socorro no local até a chegada da equipe de resgate. Finalmente, um acidente grave aconteceu na Castelo Branco, onde socorristas realizaram massagem cardíaca em uma mulher gravemente ferida em uma colisão entre uma moto e um carro branco.



