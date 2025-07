Homem processa ex-mulher após vídeo de traição viralizar Vídeo já acumula mais de 33 milhões de visualizações nas redes sociais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h31 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h31 ) twitter

Homem que teve traições expostas pela mulher em vídeo pede R$ 100 mil de indenização

Na cidade de Quinze de Novembro, Rio Grande do Sul, um homem entrou na Justiça contra sua ex-mulher após ela expor suas traições em um vídeo. O conteúdo viralizou nas redes sociais com mais de 33 milhões de visualizações.

No vídeo, que inicialmente parecia ser um chá revelação, a mulher anuncia a infidelidade do marido e menciona um filho com outra mulher.

O homem busca uma indenização de R$ 100 mil por danos morais e contratou uma advogada para representá-lo. A defesa optou por não comentar o caso, que está sob segredo de justiça. A ex-mulher afirma que o vídeo vazou sem sua autorização e não foi responsável pela divulgação.

O caso ganhou destaque em sites de fofoca e diversas plataformas de comunicação. A Justiça ainda está analisando o pedido de indenização enquanto o processo segue em andamento.

