Idosa atropelada por ônibus em Cajamar perde parte da perna Acidente ocorreu enquanto a mulher atravessava faixa de pedestres Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h33 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h33 )

Uma idosa de 78 anos foi atropelada por um ônibus em Cajamar (SP) enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres e teve que amputar parte de uma das pernas.

Ela voltava da padaria no momento do acidente. O motorista prestou socorro e foi preso em flagrante, alegando que não viu a idosa devido ao ponto cego do veículo.

Ele passou por audiência de custódia e responderá em liberdade. A empresa responsável lamentou o ocorrido e iniciou uma sindicância para apurar as responsabilidades pelo acidente.

O incidente foi registrado por câmeras de segurança que mostram o momento em que a idosa é atingida pelo ônibus durante uma curva.

