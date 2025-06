Idosa de São Paulo busca cachorro levado por engano Charlie é essencial para o bem-estar de Aracy Benko Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h29 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h29 ) twitter

Idosa de 94 anos procura cachorro que fugiu de casa na zona leste de SP

Aracy Benko, uma mulher de 94 anos com dificuldades auditivas, está à procura de seu cachorro Charlie, um Dachshund que desapareceu na zona leste de São Paulo. O cão foi visto pela última vez próximo a um restaurante antes de ser levado por um casal que acreditou que ele estivesse perdido.

Charlie escapou quando uma das filhas de Aracy abriu o portão de casa sem perceber sua saída. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele foi colocado no carro do casal. A família espera que estas pessoas assistam à reportagem sobre o caso e devolvam Charlie, essencial para o bem-estar emocional de Aracy após quase nove anos juntos.

“Eu peço por caridade quem estiver com o Charlie que me devolva, porque eu quero muito ele de volta”, implora Aracy, destacando a importância do cachorro em sua vida diária.

Idosa de 94 anos procura cachorro que fugiu de casa na zona leste de SP

