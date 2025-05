Idosa é acusada de racismo e agressões em praia de Santos (SP) Testemunhas relatam comportamentos agressivos frequentes da mulher Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h24 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h24 ) twitter

Idosa usa termos racistas para ofender homem em praia de Santos (SP)

Uma idosa foi filmada fazendo ofensas racistas a um homem na praia de Embaré, em Santos (SP). Além do caso de racismo, ela já se envolveu em outros conflitos no local, relacionados ao seu cachorro que mordeu uma pessoa e a sua atitude agressiva com outras pessoas na área.

As vítimas registraram boletins de ocorrência por omissão de cautela devido à falta de coleira e focinheira no cachorro e por injúria.

Testemunhas afirmam que a mulher tem um comportamento agressivo e relataram que ela carrega um pedaço de madeira para ameaçar quem se aproxima. Segundo relatos, ela já agrediu verbalmente outras pessoas na região, incluindo um homem que estava meditando. As autoridades foram acionadas para investigar os casos relatados.

