Idosa morre em incêndio após voltar para pegar objetos em casa Fogo destrói moradias na maior comunidade de palafitas do Brasil Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 14h22 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Um incêndio devastou a Vila Gilda, em São Paulo, resultando na morte de uma idosa de 64 anos.

Cerca de 100 moradias foram destruídas, deixando muitos moradores desabrigados.

As chamas se espalharam rapidamente devido ao tempo seco e ventos fortes, dificultando o acesso de veículos de emergência.

O governo estadual planeja construir novos conjuntos habitacionais e já enviou ajuda humanitária emergencial.

Idosa morreu em incêndio após voltar para pegar objetos em casa

Um incêndio devastou a Vila Gilda, a maior comunidade de palafitas do Brasil, localizada em São Paulo. Uma idosa de 64 anos perdeu a vida após retornar à sua residência para buscar objetos pessoais e não conseguir escapar. O fogo destruiu cerca de 100 moradias, deixando muitos moradores desabrigados.

As chamas se espalharam rapidamente por uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados devido ao tempo seco e aos ventos fortes. A dificuldade de acesso para veículos de emergência agravou a situação, levando os próprios moradores a ajudarem no resgate de pertences.

O governo estadual anunciou a construção de novos conjuntos habitacionais para atender os desabrigados e enviou três caminhões com ajuda humanitária emergencial. Muitos dos desabrigados foram acomodados em um centro esportivo próximo ao local do incêndio. Adriana, uma residente cadeirante, escapou com a ajuda dos vizinhos e agora aguarda para retornar à sua casa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!