Incêndio devasta oficina de motocicletas na zona norte de SP Corpo de Bombeiros combate chamas em estabelecimento fechado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 14h15 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oficina de motocicletas pega fogo na zona norte de São Paulo

Um incêndio destruiu uma oficina de motocicletas na zona norte de São Paulo nesta quinta-feira. A rápida resposta do Corpo de Bombeiros foi crucial para controlar as chamas. Apesar do estabelecimento estar fechado, a fumaça densa alarmou os moradores locais, que prontamente chamaram as autoridades. No prédio havia uma residência no andar superior, aumentando a preocupação dos vizinhos.

A destruição foi significativa, com veículos e materiais consumidos pelo fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros e policiais realizaram o resfriamento das áreas atingidas para evitar novos focos de incêndio. As causas do incidente ainda serão investigadas após a conclusão dos trabalhos de rescaldo.

Assista ao vídeo - Oficina de motocicletas pega fogo na zona norte de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!