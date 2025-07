Incêndio em residência mobiliza bombeiros na zona sul de São Paulo Morador sofre queimaduras após vazamento de gás na Cidade Ademar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h14 ) twitter

Incêndio atinge casa na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo

Durante a madrugada, um incêndio atingiu uma casa na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem chamas saindo da residência no número 242. Os bombeiros encontraram um morador com queimaduras nos braços devido a um vazamento de gás na cozinha e o encaminharam para um hospital local. As chamas foram controladas antes que se espalhassem para casas vizinhas. O local foi isolado para uma inspeção da Defesa Civil para avaliar possíveis danos estruturais.

