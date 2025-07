Influenciador dirige a 200 km/h em rodovia e levanta alerta sobre segurança Especialistas discutem riscos de modificar veículos para aumentar potência Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 12h46 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Influenciador digital dirigiu a quase 200 km/h, gerando polêmica.

Vídeo promovia um remap no carro, aumentando a potência do motor.

Especialistas criticam práticas perigosas e riscos de modificações veiculares.

No Brasil, limite de velocidade em rodovias é de 120 km/h, com consequências legais para excessos.

Influenciador mostra carro a 200 km por hora em rodovia e causa polêmica

Um influenciador digital gerou polêmica ao compartilhar um vídeo dirigindo a quase 200 km/h em uma rodovia movimentada. Ele pretendia mostrar a potência do carro após um remap, procedimento que altera as configurações originais do motor para melhorar seu desempenho.

A ação foi criticada nas redes sociais por promover comportamento perigoso e levantar preocupações sobre a segurança das modificações veiculares. Especialistas alertam que tais alterações podem comprometer o controle do veículo e aumentar significativamente o risco de acidentes graves.

No Brasil, a velocidade máxima permitida em rodovias é de 120 km/h. Ultrapassar esse limite pode resultar em multas pesadas e suspensão da carteira de motorista. Dados do Detran de São Paulo indicam que cerca de 40% das mortes em acidentes de trânsito no país estão relacionadas ao excesso de velocidade.

