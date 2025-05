Integrante do PCC é baleado em confronto com a polícia no litoral paulista Suspeito foi ferido após tentar desarmar agente durante operação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h34 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h34 ) twitter

Um membro do PCC foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia no litoral paulista. Investigado por dois meses, ele possui passagens por homicídio e reagiu à abordagem policial tentando desarmar um agente. Ferido no confronto, ele foi levado para um hospital sob escolta policial.

O suspeito era procurado por envolvimento em roubos a bancos em pequenas cidades. Seu veículo estava sendo monitorado há meses pela polícia civil, levando à sua localização e ao subsequente confronto com agentes da Drake de São Paulo.

Considerado perigoso pelas autoridades, o homem foi atendido na Santa Casa após sofrer fraturas. A operação visa enfraquecer as atividades criminosas da facção na região e em outros estados. Após sua recuperação, ele será encaminhado à justiça para responder por seus crimes.

