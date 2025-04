Investigação avança no caso da morte de estudante da USP em São Paulo Imagens de câmeras podem desvendar crime contra Bruna Oliveira Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h48 ) twitter

Caso Bruna: pai de estudante da USP diz que não conhecia namorado da filha

Bruna Oliveira, uma estudante da Universidade de São Paulo, foi encontrada morta em um estacionamento na zona leste de São Paulo após cinco dias desaparecida. As investigações iniciais revelaram sinais de asfixia e luta, além de marcas de agressão física.

A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança que mostram um homem deixando o local onde a jovem foi encontrada. A qualidade das imagens tem dificultado a identificação do suspeito, mas esforços estão sendo feitos para aprimorá-las.

Depoimentos foram colhidos de familiares e pessoas próximas, incluindo o pai do filho da vítima e seu atual namorado, com quem ela passou o fim de semana antes do desaparecimento. O celular de Bruna, que está desaparecido, foi ativado alguns dias após seu sumiço, podendo fornecer novas pistas.

As autoridades acreditam que Bruna tenha sido atacada durante seu trajeto habitual para casa. Detalhes como um pedido de transporte via aplicativo e transferências financeiras ainda estão sendo investigados para entender a dinâmica do caso.

‌



A busca por justiça continua sendo uma prioridade tanto para a polícia quanto para os familiares, que esperam que essas novas pistas sejam fundamentais para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do trágico acontecimento.

