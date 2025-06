Investigação sobre morte de empresário em Interlagos aponta duas hipóteses Polícia considera desentendimento com seguranças ou golpe Boa Noite Cinderela Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h51 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h51 ) twitter

Polícia investiga se empresário morto em Interlagos recebeu mata-leão de segurança

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte do empresário Adalberto Amarillo Júnior, encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos. As autoridades analisam duas principais hipóteses: um possível conflito com seguranças resultando em um mata-leão ou a aplicação do golpe Boa Noite Cinderela.

Adalberto foi visto pela última vez após se despedir de um amigo em um evento de motociclismo. A investigação inclui análise de imagens de câmeras de segurança e depoimentos, como o de Rafael Aliste, amigo presente no evento. Rafael relatou que consumiram álcool e maconha sem conflitos até a separação.

Marcas de sangue foram encontradas em quatro locais dentro do carro de Adalberto, e acredita-se que ele foi colocado no buraco ainda vivo. O celular do empresário, inativo após as 21h, é crucial para a investigação. O caso segue sob sigilo com novos depoimentos previstos.

