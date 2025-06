Jô é preso em Guarulhos por dívida de pensão alimentícia Ex-jogador do Corinthians tenta vender imóvel para quitar dívidas com ex-companheiras Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 15h23 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h23 ) twitter

Preso pela terceira vez, Jô diz que não tem mais como pagar pensões alimentícias

Jô, ex-jogador do Corinthians, foi detido no aeroporto de Guarulhos após chegar de Belo Horizonte. Ele enfrenta acusações de não pagar pensão alimentícia para dois de seus nove filhos. Jô viajou a São Paulo com a intenção de vender um imóvel para resolver suas pendências financeiras.

Duas ex-companheiras acionaram a justiça para exigir os valores atrasados depois que ele tentou negociar uma redução nas pensões sem sucesso. A defesa do jogador afirma que ele está passando por dificuldades financeiras, afetando sua capacidade de cumprir com as obrigações.

Esta é a terceira vez que Jô é preso pelo mesmo motivo. Ele aguarda uma audiência de custódia enquanto busca soluções para quitar as dívidas.

