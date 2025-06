Jornalista é presa após ofensas homofóbicas em shopping de São Paulo Conflito começou por suposta demora na conta em cafeteria Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h14 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h14 ) twitter

Jornalista é presa por fazer xingamentos homofóbicos em shopping de SP

A jornalista Adriana Ramos foi presa em flagrante em um shopping na zona sul de São Paulo após proferir ofensas homofóbicas em uma cafeteria. A confusão teve início quando ela alegou demora na entrega da conta. Um cliente interveio na situação e foi alvo dos xingamentos, intensificando o tumulto.

Adriana, que possui mobilidade reduzida, se desentendeu com funcionários da cafeteria antes da intervenção do cliente. A Polícia Militar foi acionada, levando todos os envolvidos à delegacia. Cinco testemunhas presentes no local prestaram depoimentos a favor das vítimas.

O caso está sob investigação da polícia civil, e Adriana aguarda audiência de custódia enquanto permanece detida.

Assista ao vídeo - Jornalista é presa por fazer xingamentos homofóbicos em shopping de SP

