Jovem cai em emboscada e é agredida por adolescentes no interior do PR Três adolescentes foram detidas por agressão violenta contra jovem de 18 anos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h49 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem cai em emboscada e é agredida por três adolescentes após aceitar convite para festa

Uma jovem de 18 anos em Sarandi, Paraná, foi vítima de uma emboscada ao aceitar um convite para uma festa nas redes sociais. Ao chegar ao local, ela foi agredida por três adolescentes que a esfaquearam e arrastaram pelos cabelos. Uma mulher tentou intervir durante o ataque, mas não conseguiu impedir a violência.

No vídeo do incidente, uma das adolescentes aparece filmando a cena antes de usar um pedaço de pau na agressão. A ação durou cerca de dois minutos até que vizinhos ajudaram a encerrar o ataque, momento em que as adolescentes fugiram. A Guarda Civil Municipal deteve as agressoras minutos depois e apreendeu um canivete usado no ataque.

As adolescentes alegaram que a motivação foi um suposto roubo de estojo de maquiagem pela vítima, que elas afirmaram ser amiga de uma delas.

No entanto, a jovem agredida acredita que o verdadeiro motivo envolvia um incidente policial anterior em que ela foi acusada injustamente de chamar a polícia para a casa de uma das adolescentes. O caso está sob investigação pela polícia civil como tentativa de homicídio.

‌



Assista em vídeo - Jovem cai em emboscada e é agredida por três adolescentes após aceitar convite para festa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!