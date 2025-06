Jovem morre eletrocutado ao montar cabana em Franca Felipe Monteiro sofreu descarga elétrica fatal ao encostar em fios de alta tensão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 12h27 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h27 ) twitter

Jovem morre eletrocutado ao encostar em fios no interior de São Paulo

O sapateiro Felipe Gustavo da Silva Monteiro, morreu após sofrer uma descarga elétrica em Franca (SP). Durante um churrasco no canteiro central de uma via, ele e dois amigos tentavam montar uma cabana improvisada com bambu para se proteger do sol quando a estrutura tocou em fios de alta tensão.

Enquanto um dos amigos erguia o bambu, Felipe e outro amigo se levantaram para ajudar. Nesse momento, a estrutura encostou nos cabos elétricos, causando uma descarga que atingiu Felipe e um dos amigos.

Apesar dos esforços de socorro realizados pelo padrasto de Felipe e motoristas que passavam pelo local, ele não resistiu após ser levado a uma unidade de pronto atendimento devido a uma parada cardíaca.

Testemunhas afirmaram que o trio estava montando a cabana durante a inauguração de uma adega próxima.

Durante a despedida de Felipe, amigos e familiares prestaram homenagens emocionadas, destacando sua alegria contagiante e como era querido por todos.

