Jovem vive com medo após ameaças de ex-amiga ciumenta

Jovem vive com medo após receber ameaças de ex-amiga ciumenta

Uma jovem de 19 anos está vivendo reclusa em sua casa após receber ameaças de uma ex-amiga, que a acusa de ter tido um relacionamento com seu ex-marido. A situação tem gerado medo e paralisado a rotina da jovem, que evita sair de casa.

As ameaças incluem mensagens e áudios agressivos, nos quais a ex-amiga expressa desejo de agredir a jovem fisicamente. Em um dos áudios, ela afirma: “minha mão tá coçando e tá ardendo pra bater nela”. A mãe da jovem também está preocupada e chegou a acionar a polícia após suspeitar de uma invasão em sua residência.

A relação entre as duas mulheres se deteriorou após o divórcio da acusadora. A jovem nega qualquer envolvimento com o homem e afirma que não há interesse de sua parte. Apesar disso, a acusadora admite ter feito as ameaças e não demonstra arrependimento.

O caso foi registrado na polícia como ameaça e injúria. As autoridades aguardam a formalização da denúncia para dar prosseguimento ao inquérito.

