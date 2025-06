Jovens ateiam fogo na cabeça de morador de rua em Piraquara (PR) Vítima foi atacada após discussão com mulher em distribuidora Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h11 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovens ateiam fogo na cabeça de morador de rua em Piraquara (PR)

Em Piraquara, Paraná, dois jovens atearam fogo na cabeça de Marcelo, um morador de rua de 54 anos, após uma discussão em uma distribuidora local.

Marcelo estava embriagado no momento do ataque e testemunhas relataram que o conflito com uma mulher levou à agressão.

Imagens mostram um dos jovens utilizando um líquido inflamável enquanto o outro acende um isqueiro, incendiando a cabeça da vítima. Marcelo conseguiu apagar as chamas, mas expressou seu desejo de que os culpados sejam responsabilizados.

A Polícia Civil está investigando o caso para identificar e localizar os agressores. As gravações do incidente estão sendo analisadas para auxiliar na captura dos responsáveis pelo ataque.

‌



Assista ao vídeo - Jovens ateiam fogo na cabeça de morador de rua em Piraquara (PR)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!