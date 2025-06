Fogo em garagem consome carros de colecionador na zona oeste de São Paulo

Um incêndio destruiu três carros na garagem de uma casa no bairro do Pacaembu, em São Paulo , durante a madrugada. Entre os veículos incendiados estava um fusca de colecionador. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e controlou as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para a residência. De acordo com o Tenente do Corpo de Bombeiros, "a nossa preocupação também foi na residência", mas não houve danos aos quartos localizados acima da garagem. A Polícia Militar preservou a área, e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.



