Jovens mascarados invadem condomínio em São Paulo, mas são presos após denúncia
Balanço Geral Manhã
22/05/2025 - 12h53

Ladrões mascarados invadem condomínio, mas são presos após porteira chamar a polícia

Dois jovens de 19 anos foram presos enquanto tentavam roubar um apartamento em um condomínio de alto padrão na Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Disfarçados com máscaras e bonés, eles usaram uma tag eletrônica para acessar o 14º andar do prédio.

A porta do apartamento já era conhecida por um dos rapazes, que esteve no local uma semana antes sob o pretexto de entregar um eletrodoméstico. Isso permitiu que ele observasse objetos de valor e a rotina do morador.

A funcionária da portaria notou a presença suspeita dos jovens, ambos mascarados em tempos pós-pandemia, e imediatamente acionou a polícia. Os suspeitos foram encontrados prontos para fugir com eletrônicos e joias e agora enfrentam acusações de roubo, invasão de domicílio e associação criminosa.

Assista em vídeo - Ladrões mascarados invadem condomínio, mas são presos após porteira chamar a polícia

