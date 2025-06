Jovens são presos após exibir motos roubadas em vídeos nas redes sociais Polícia prende dois jovens em Osasco após vídeos de manobras com motos furtadas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 13h34 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h34 ) twitter

Jovens são presos após ostentarem motos roubadas em vídeos nas redes sociais

Dois jovens foram presos em flagrante em Osasco, na Grande São Paulo, por roubo de motocicletas. Após divulgarem vídeos nas redes sociais empinando motos furtadas, a polícia conseguiu localizá-los com a ajuda de uma testemunha. Um dos suspeitos foi encontrado desmontando uma das motos roubadas, com a chave do veículo no bolso.

A vítima reconheceu os jovens como responsáveis pelo assalto, durante o qual foi ameaçada. Embora não tivessem antecedentes criminais, ambos já eram conhecidos por atividades ilícitas. A ocorrência foi registrada como roubo e receptação, e os vídeos serão usados como prova no processo judicial. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos.

Assista em vídeo - Jovens são presos após ostentarem motos roubadas em vídeos nas redes sociais

