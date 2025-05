Justiça devolve Lamborghini de MC Ryan após danos em estádio Cantor paga R$ 950 mil por estragos no gramado de Piracicaba Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h22 ) twitter

Justiça devolve carro de R$ 3 milhões para MC Ryan após cantor usar veículo para destruir gramado

A justiça devolveu ao cantor MC Rian sua Lamborghini após ele pagar cerca de R$ 950 mil pelos danos causados ao gramado do Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. O incidente ocorreu quando MC Rian realizou manobras com o veículo no local antes de um show.

O carro, avaliado em R$ 3 milhões, foi apreendido logo após o evento, mas agora está novamente sob posse do cantor. A Lamborghini é personalizada com referências ao artista e ao Corinthians, destacando a ligação do cantor com o time paulista.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, destacando a relação entre influenciadores digitais e as consequências legais de suas ações. Mesmo após causar danos significativos ao patrimônio local, o cantor recuperou seu veículo.

