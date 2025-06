Ladrões disfarçados invadem condomínio em São Paulo Criminosos usam controle remoto clonado para furtar apartamentos na Vila Mariana Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h29 ) twitter

Ladrões se passam por moradores e furtam condomínio em São Paulo

Na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, um trio de criminosos invadiu um condomínio usando um controle remoto clonado para acessar a garagem. Disfarçados de moradores, eles utilizaram os elevadores para chegar aos apartamentos e realizar furtos em três unidades. Durante uma hora e meia, os ladrões levaram itens como relógios de luxo, celulares e folhas de cheque em branco.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cinco edifícios são alvos de furto ou roubo diariamente no estado de São Paulo, totalizando 475 casos nos primeiros três meses de 2025. A facilidade com que os criminosos acessam condomínios mesmo com sistemas de segurança preocupa os moradores.

