Ladrões invadem prédio na Vila Mariana e derrubam portão na fuga Criminosos tentam furtar carro, mas morador impede ação; portão é danificado na fuga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h22 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h22 )

Criminosos invadiram um condomínio de luxo na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, após um morador abrir o portão da garagem.

A tentativa de furto de um carro foi frustrada por outro residente que percebeu a ação dos invasores. Durante a fuga, os criminosos colidiram um veículo contra o portão, causando danos significativos.

O prédio conta com diversas medidas de segurança, incluindo câmeras de monitoramento e portaria eletrônica. Testemunhas relataram que os criminosos aguardavam uma oportunidade para entrar no local.

Apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar nas proximidades, os indivíduos não foram localizados. As autoridades estão analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar os responsáveis pela invasão e pelos danos causados ao portão do condomínio.

Assista ao vídeo - Ladrões invadem prédio na Vila Mariana e derrubam portão na fuga

