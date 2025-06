Lanchonete em São Paulo oferece atendimento inspirado em animes E ainda: Gelateria na cidade promove inclusão com atendimento em libras Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h04 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h04 ) twitter

Achamos em São Paulo: Lanchonete na Liberdade traz experiência baseada em animes

No bairro Liberdade, em São Paulo, uma lanchonete proporciona uma experiência única com atendimento inspirado em animes japoneses. As atendentes se caracterizam e atuam como personagens desses desenhos animados, oferecendo aos clientes a escolha entre 12 personalidades diferentes para a interação. O ambiente é lúdico e divertido, variando de um atendimento gentil a um mais humorado e ácido, sempre mantendo o respeito.

Em outra parte da cidade, uma gelateria se destaca por seu compromisso com a inclusão. Todos os funcionários são surdos e utilizam a Língua Brasileira de Sinais (libras) para se comunicar. Clientes que não dominam libras podem facilmente escolher seus produtos através de gestos simples e apontamentos. Esta abordagem inclusiva proporciona uma oportunidade única de aprendizado e interação para todos os visitantes.

