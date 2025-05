Luana Piovani se desentende com brasileiros em praia de Portugal Atriz critica compatriotas por cão sem coleira e usa termos pejorativos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h31 ) twitter

Luana Piovani gerou polêmica ao discutir com brasileiros em uma praia em Portugal. A atriz se irritou ao ver um cão grande sem coleira enquanto passeava com sua cachorra Lola. O incidente resultou em uma troca de ofensas, com Luana chamando os brasileiros de “otários” e “cafonas”.

Após o ocorrido, Luana gravou um vídeo nas redes sociais relatando sua versão dos fatos: “Quatro brasileirinhos otários, ridículos. Gente, cafona, né?”. A situação gerou repercussão nas redes sociais devido à postura contundente da atriz.

