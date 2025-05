Lutas clandestinas em Ribeirão Preto atraem atenção nas redes sociais Evento informal levanta questões legais e preocupa autoridades locais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h07 ) twitter

Praça de Ribeirão Preto (SP) vira palco de lutas clandestinas

Lutas clandestinas estão sendo realizadas em uma praça de Ribeirão Preto (SP), chamando a atenção nas redes sociais. A ideia surgiu em uma barbearia e atrai tanto homens quanto mulheres. O organizador seleciona os competidores com base em idade e peso para garantir equilíbrio nos combates.

Os confrontos são filmados e divulgados online, alcançando um público significativo. No entanto, essas lutas levantaram preocupações legais devido à ocupação inadequada do espaço público e aos riscos de lesões corporais, especialmente com menores presentes. Um advogado criminalista destacou essas irregularidades.

Com a crescente popularidade das lutas, o organizador está considerando regularizar o evento para garantir conformidade legal e segurança para todos os envolvidos.

