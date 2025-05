Polícia procura corpo de mulher jogado pelo ex-companheiro dela no rio Tietê

A polícia retomou as buscas pelo corpo da produtora de eventos Amanda Caroline de Almeida no rio Tietê. Imagens mostram o ex-companheiro dela, Carlos Eduardo Ribeiro e o irmão dele, Henrique, carregando os restos mortais da vítima.



