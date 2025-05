Mãe busca explicações após morte do filho em explosão de gás em São Paulo Secretaria de Saúde afirma que jovem não tinha condições clínicas para transferência imediata Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 11h45 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h45 ) twitter

Mãe cobra respostas para a morte do filho após incêndio em São Paulo

Ana Paula dos Santos Oliveira enfrenta a dor da perda do filho Paulo Emmanuel, de 27 anos, após ele sofrer queimaduras em uma explosão de gás no bairro Tremembé, zona norte de São Paulo. A família questiona a demora na transferência para um hospital especializado em queimaduras.

O acidente ocorreu em 10 de maio quando Paulo estava na casa de amigos e foi atingido pela explosão de um botijão de gás. Ele sofreu queimaduras em 92% do corpo e foi inicialmente socorrido por vizinhos antes de ser levado à UPA do Jassanã. No dia seguinte, foi transferido para o Hospital São Luiz Gonzaga onde faleceu.

A mãe expressa sua indignação pela falta de transferência imediata para uma unidade especializada. A Secretaria de Saúde informou que Paulo não apresentava condições clínicas para ser transferido e que todos os esforços médicos foram realizados. “Nada nessa vida vai trazer meu filho de volta”, desabafa Ana Paula, destacando a necessidade de melhorias no atendimento médico.

