Tutora desconfia que genro de 17 anos matou cachorra dela por vingança

Uma cadelinha foi encontrada morta no quintal da casa aa tutora, em Taubaté (SP). Jumara, a mulher que cuidava do animal acredita que o responsável seja seu genro, em retaliação a desavenças familiares envolvendo o relacionamento dele com a filha dela de de 16 anos. Uma faca foi encontrada perto do corpo do animal. O principal suspeito tem 17 anos e a filha de Jumara está grávida.



