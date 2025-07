Mãe de homem assassinado em Sorriso (MT) confirma que ele era amante da mulher de suposto mandante Vera Bonotto revela detalhes sobre suposto caso extraconjugal envolvendo médica Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h19 ) twitter

Mãe de homem assassinado em Sorriso (MT) confirma que ele era amante da mulher de suposto mandante

A mãe do empresário Ivan Michel Bonotto, Vera Bonotto, trouxe novas informações sobre o assassinato de seu filho em Sorriso (MT). Ivan foi atacado por Danilo Guimarães após ser chamado ao bar por Gabriel Tacca, marido da médica Sabrina Yara de Mello, com quem Ivan supostamente tinha um caso.

Gabriel atrasou na chamada à ambulância e não acionou os serviços de emergência como alegado inicialmente. Dias antes do crime, imagens mostraram Ivan e Sabrina juntos, apesar dela negar qualquer envolvimento. No hospital, Sabrina apagou dados do celular de Ivan, fato confirmado por Vera.

A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu Danilo e Gabriel durante a Operação Inimigo Íntimo. Outras medidas cautelares foram tomadas enquanto as investigações continuam. Vera Bonotto acredita que seu filho foi vítima de uma emboscada e busca justiça.

Assista ao vídeo - Mãe de homem assassinado em Sorriso (MT) confirma que ele era amante da mulher de suposto mandante

