Major aposentado reage a assalto e é baleado na marginal Tietê Confronto resultou em ferimentos no major e nos criminosos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 14h04 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h04 )

RESUMO DA NOTÍCIA Major aposentado Rui Feitosa foi alvo de assalto na marginal Tietê, em São Paulo.

Four assailants abordaram o major enquanto ele pilotava sua motocicleta de luxo.

Tentativa de roubo resultou em troca de tiros, onde o major foi ferido na perna.

Corrida ao Hospital das Clínicas para cirurgia, enquanto os criminosos fugiram feridos.

Major da PM é baleado durante troca de tiros com assaltantes em São Paulo

O major aposentado da Polícia Militar, Rui Feitosa, de 54 anos, foi alvo de uma tentativa de roubo enquanto conduzia sua motocicleta de luxo na marginal Tietê, em São Paulo. Ele foi abordado por quatro assaltantes em duas motos diferentes. Durante o incidente, Feitosa reagiu, resultando em uma troca de tiros com pelo menos nove disparos.

O major foi atingido na perna e levado ao Hospital das Clínicas para uma cirurgia no joelho devido a uma bala alojada. Os criminosos também ficaram feridos, mas conseguiram fugir do local. Anderson, amigo do major, relatou que Feitosa estava escoltando uma combi para um evento do motoclube quando ocorreu o assalto.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e lesão corporal gravíssima.

