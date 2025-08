Idosa morre em incêndio após voltar para pegar objetos em casa

Um incêndio atingiu a Vila Gilda, a maior comunidade sobre palafitas do Brasil, em São Paulo . A vítima, uma idosa de 64 anos, voltou ao local para resgatar objetos pessoais e não conseguiu escapar. O fogo, que se alastrou rapidamente, destruiu cerca de 100 moradias. Muitos moradores estão abrigados em um centro esportivo. O Governo do Estado de São Paulo anunciou a construção de novos conjuntos habitacionais para os desabrigados e enviou ajuda humanitária emergencial.



