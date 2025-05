Maníaco ataca mulheres com madeira em Osasco Vídeos mostram suspeito rondando a área à procura de novas vítimas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maníaco ataca mulheres com pedaço de madeira em Osasco (SP)

Um homem tem atacado mulheres com um pedaço de madeira em Osasco (Sp). Em um incidente registrado por câmeras de segurança, uma mulher foi brutalmente agredida enquanto voltava do trabalho. A agressão só cessou quando uma vizinha gritou por socorro, fazendo com que o agressor fugisse.

Os vídeos dos ataques circulam nas redes sociais e mostram o suspeito rondando a área à procura de novas vítimas. A polícia está investigando os casos e pede que qualquer pessoa com informações entre em contato com a delegacia de Presidente Altino.

As autoridades continuam analisando as gravações para identificar o agressor e verificar se ele possui antecedentes criminais. As investigações buscam entender suas intenções durante os ataques violentos.

Assista em vídeo - Maníaco ataca mulheres com pedaço de madeira em Osasco (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!