Maníaco da Zona Norte é preso em São Paulo após denúncias Diego Rafael Lima Valverde é acusado de abusos sexuais e roubos violentos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h06 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h06 )

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Diego Rafael Lima Valverde, de 34 anos, conhecido como Maníaco da Zona Norte. Ele foi capturado no bairro do Limão após múltiplas vítimas o reconhecerem por abusos sexuais e roubos violentos. As imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para a investigação.

Valverde abordava mulheres com a desculpa de ajudar, mas depois as assaltava e cometia abusos sexuais. Uma vítima relatou ter sido ameaçada e forçada a seguir com ele até um local isolado onde ocorreu o crime. A prisão temporária foi decretada após a identificação do aumento dos crimes cometidos por ele.

Na delegacia, outras vítimas já o reconheceram. Ele responderá por furto, roubo e abuso sexual. A polícia continua investigando para identificar outras possíveis vítimas do suspeito. A colaboração das vítimas é crucial para fortalecer o inquérito policial.

