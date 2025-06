MC Brisola é acusado de agressão por ex-namorada em São Paulo Discussão por ciúmes leva à detenção temporária do cantor de funk Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h35 ) twitter

MC Brisola e ex-namorada trocam acusações de agressão

O cantor de funk MC Brisola, nome artístico de Silas Rodrigues Santos, foi detido em São Paulo após ser acusado de agredir sua ex-namorada, Michele Heiden, de 31 anos. O incidente ocorreu durante uma discussão no apartamento do cantor, situado em uma área nobre da cidade, motivada por ciúmes.

Segundo Michele, ela encontrou MC Brisola com outra mulher, o que teria provocado a violência. Em seu depoimento à polícia, ela relatou ter sofrido agressões físicas. Por outro lado, o advogado de MC Brisola afirmou que ele apenas tentou se defender das agressões da modelo e que eles não estavam mais juntos.

O caso foi registrado na delegacia da mulher como lesão corporal, violência doméstica e ameaça. Durante a investigação, foram encontradas armas no apartamento. No entanto, MC Brisola foi liberado temporariamente após alegar ser colecionador licenciado dessas armas. As autoridades continuam a investigar para esclarecer os fatos.

MC Brisola e ex-namorada trocam acusações de agressão

