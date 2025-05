MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime no Rio Investigação policial busca elucidar ligação com Comando Vermelho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h47 ) twitter

Entenda por que MC Poze do Rodo foi preso no Rio de Janeiro

O cantor MC Poze do Rodo foi preso temporariamente no Rio de Janeiro sob suspeita de apologia ao crime e ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. A prisão ocorreu em sua residência no Retiro dos Mandeirantes. Durante a operação, foram apreendidos uma BMW X6 e joias personalizadas com referências ao tráfico.

A polícia investiga a influência das letras do cantor sobre o público jovem e sua participação em eventos nas comunidades que fomentam o tráfico de drogas e armas. Um incidente recente na Cidade de Deus, onde um show de MC Poze precedeu um confronto com a polícia resultando na morte de um oficial, intensificou as investigações.

O advogado do cantor está presente na delegacia para acompanhar seu depoimento. Até agora, MC Poze não fez declarações públicas sobre as acusações, aguardando o momento oportuno para se manifestar formalmente. Uma coletiva de imprensa está prevista para fornecer mais detalhes sobre o caso.

