Médica invade hospital e pega celular do amante para apagar provas contra o marido traído Empresário contrata assassino após flagrar esposa com amigo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Médica invade hospital e pega celular do amante para apagar provas contra o marido traído

Em Sorriso (MT), um triângulo amoroso culminou em tragédia. Gabriel, um empresário local, descobriu através de câmeras de segurança que sua esposa, Sabrina, estava envolvida com seu amigo Ivan. Tomado pela raiva, Gabriel contratou Daniel para assassinar Ivan durante uma briga simulada em um bar.

Após o ataque a facadas, Sabrina, médica de profissão, foi ao hospital onde Ivan estava internado e apagou mensagens comprometedoras do celular dele para proteger Gabriel.

A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu Gabriel e Daniel na operação “Inimigo Íntimo”, enquanto Sabrina nega envolvimento direto no homicídio. As investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.

Assista ao vídeo - Médica invade hospital e pega celular do amante para apagar provas contra o marido traído

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!