Médico é afastado após ser flagrado consumindo vodca durante atendimento Investigação busca identificar pacientes atendidos sob efeito de álcool Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h34 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h34 )

Médico flagrado com vodca em hospital é afastado em Praia Grande (SP)

Um médico foi afastado de suas funções em um pronto-socorro em Praia Grande, São Paulo, após ser flagrado consumindo vodca durante o atendimento a pacientes.

Um paciente reconheceu o médico comprando doses de bebida alcoólica antes da consulta e percebeu o cheiro no copo utilizado pelo profissional. Ao ser questionado sobre o conteúdo do copo, o médico tentou descartar a bebida.

A prefeitura de Praia Grande confirmou o afastamento do médico, que era contratado por uma organização social e não fazia parte do quadro de funcionários do município.

O caso está sob investigação policial para determinar quantas pessoas podem ter sido atendidas pelo médico enquanto ele estava sob efeito de álcool.

Médico flagrado com vodca em hospital é afastado em Praia Grande (SP)

