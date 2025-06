Médico é sequestrado após marcar encontro por aplicativo Seguranças de shopping desconfiam de compras volumosas e ajudam a encerrar o crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h20 ) twitter

Médico cai no golpe do amor, é sequestrado e perde R$ 30 mil

Um médico foi vítima de sequestro em Osasco, na Grande São Paulo, após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamentos na véspera do Dia dos Namorados. Ele foi rendido por cinco homens e mantido sob uma ponte na rodovia Presidente Castello Branco durante a noite.

O crime foi desvendado quando seguranças de um shopping suspeitaram das compras volumosas feitas com o cartão da vítima. A polícia militar foi acionada e abordou quatro suspeitos no estacionamento do shopping. Durante o interrogatório, eles confessaram o sequestro e indicaram a localização do cativeiro.

No local indicado, os policiais encontraram o médico encapuzado. Ele sofreu um prejuízo estimado em R$ 30 mil devido a compras e saques realizados com seus cartões. Três menores foram apreendidos e um adulto foi preso durante a operação.

