Grupo que vendia passagens mais baratas é presa em terminal de ônibus de SP

Um grupo foi preso em flagrante em um terminal de ônibus no centro de São Paulo acusado de vender passagens a preços abaixo do mercado. A operação envolveu a Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e SPTrans, que monitoravam o grupo há três meses. Os suspeitos atuavam à tarde e lucravam cerca de R$ 30 mil reais mensais. A SPTrans recomenda que as compras sejam feitas apenas por canais oficiais, evitando prejuízos ou cancelamentos de benefícios. Os presos estão à disposição da Justiça.



