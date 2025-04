Menino de três anos morre após ser esquecido pela madrasta em carro em Santa Catarina Mulher deve ser indiciada por homicídio culposo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h48 ) twitter

Menino de 3 anos morre após ser esquecido pela madrasta em carro no interior de SC

Um menino de três anos faleceu após ser esquecido por cerca de dez horas dentro de um carro em Videira, Santa Catarina. A madrasta, responsável por levá-lo à creche, afirmou não ter percebido a presença do garoto no banco traseiro, onde ele adormeceu após ser medicado para gripe.

A rotina da madrasta incluía levar a companheira ao trabalho antes de seguir para seu próprio emprego em uma cidade vizinha. No dia do incidente, ela só notou a ausência do menino ao retornar para buscá-lo na creche no final da tarde.

Equipes do SAMU e dos bombeiros foram acionadas, mas infelizmente o menino já estava morto. Um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias exatas da morte e coletar depoimentos e imagens de câmeras de segurança para esclarecer o caso.

Assista em vídeo - Menino de 3 anos morre após ser esquecido pela madrasta em carro no interior de SC

