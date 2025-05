Metroviários de São Paulo discutem greve em reunião nesta quarta-feira Estabilidade no emprego e valorização são pautas principais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h20 ) twitter

Funcionários do metrô de São Paulo fazem reunião nesta quarta (21) e podem entrar em greve

Os funcionários do metrô de São Paulo se reunirão na tarde desta quarta-feira para discutir a possibilidade de uma nova greve. As pautas principais incluem estabilidade no emprego e valorização da categoria, questões essenciais para os trabalhadores do setor.

A linha Vermelha do metrô é uma das principais rotas que podem ser afetadas por uma eventual paralisação, impactando milhões de usuários que dependem diariamente do transporte público na capital paulista. Atualmente, a linha 15 Prata enfrenta problemas operacionais devido a um problema identificado na estação Jardim Colonial, resultando em tempos de parada ampliados nas estações.

A situação será monitorada ao longo do dia para informar sobre possíveis desdobramentos.

Funcionários do metrô de São Paulo fazem reunião nesta quarta (21) e podem entrar em greve

