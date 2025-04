Miniteatro em São Paulo oferece experiência imersiva ao público Espaço reduzido permite interação direta entre atores e espectadores Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Miniteatro oferece experiência imersiva ao público em São Paulo

Um pequeno teatro de apenas 28 metros quadrados em São Paulo tem chamado atenção por proporcionar uma experiência imersiva única. Com capacidade para até 25 pessoas, o espaço compacto permite que espectadores fiquem muito próximos dos atores, criando uma interação direta e intensa.

O espetáculo é marcado por momentos emocionantes, especialmente nas cenas com o vilão interpretado por José Alberto. A proximidade com a plateia torna difícil distinguir entre realidade e ficção. Apesar do tamanho reduzido, o teatro é equipado com iluminação profissional e efeitos especiais criativos, como sangue falso feito de sorvete.

Essa configuração proporciona uma experiência envolvente tanto para os atores quanto para o público. A sensação de estar dentro da história é amplificada pela proximidade física e emocional entre todos os presentes.

Assista em vídeo - Miniteatro oferece experiência imersiva ao público em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!