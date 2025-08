Mistério cerca morte de mulher em motel de luxo em São Paulo Investigação policial busca esclarecer causa do óbito Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h54 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h54 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Paloma Granado, de 30 anos, foi encontrada morta na piscina de um motel de luxo em São Paulo.

Ela chegou ao motel com um acompanhante, que saiu sozinho após uma hora.

A polícia investiga a morte, encontrando taças, uma garrafa de vinho vazia e manchas no lençol no quarto.

O acompanhante retornou ao motel no dia seguinte, aumentando o mistério e as investigações continuam.

Veja o que se sabe sobre a mulher encontrada morta em piscina de motel de luxo na Grande São Paulo

Paloma Granado, de 30 anos, foi encontrada morta na piscina de uma suíte de motel na zona oeste de São Paulo. Ela chegou ao local com um acompanhante às 22h, mas ele saiu sozinho cerca de uma hora depois. Após o término da diária, funcionários tentaram contato com Paloma e, sem resposta, encontraram-na sem vida.

A polícia investiga as circunstâncias da morte. No quarto foram achados itens como taças, uma garrafa de vinho vazia e manchas vermelhas no lençol. Exames toxicológicos e outras perícias foram realizados para ajudar na elucidação do caso.

O homem que acompanhava Paloma retornou ao motel no dia seguinte solicitando outra suíte, aumentando o mistério sobre o incidente. As autoridades analisam os resultados dos exames e o depoimento do acompanhante para entender o ocorrido.

Assista ao vídeo - Veja o que se sabe sobre a mulher encontrada morta em piscina de motel de luxo na Grande São Paulo

